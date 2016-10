Yogiscott soovib Redditi rubriigis "Selgita, nagu oleksin viieaastane" selgitust mõistele "peenisekadedus".

"See mõte on osa freudistlikust psühholoogiast," on märkinud Crossedstaves. "Umbes kolmeaastaselt saavad lapsed teadlikuks sellest, millised nende suguorganid vastassooga võrreldes välja näevad. Lapsed ei kasuta enam mähkmeid ja oskavad potil käia ja Freud on seda nimetanud falliliseks arengufaasiks. Idee seisneb selles, et tüdruk näeb poistel olevat, mida, mis temal puudub. Samas näeb aga poiss, et tüdrukutel pole midagi sellist, mis tal on, ja tal tekib kartus seda kaotada, kastratsiooniärevus.

Fallilise arengufaasi peenisekadedus ja kastratsiooniärevus käivad kokku Oidipuse ja Elektra kompleksi kontseptsioonidega. Aga tõendid selle osas puuduvad ja tänapäeval ei peeta seda enam usutavaks."

"Põhimõtteliselt oli see Sigmund Freudi teooria, et naised unistavad salaja sellest, et saaksid olla mehed," on lühidalt kokku võtnud StupidLemonEater. "Nagu paljudes teisteski Freudi teooriates lapse seksuaalse arengu kohta, on selleski tõsiselt kaheldud."