Väga sageli tulevad kiirmoeketid välja mõne rõiva või aksessuaariga, millest saab tõeline hitt. Sellist vaimustust nagu näitavad inimesed üle maailma aga selle mantli vastu, pole enne veel kunagi nähtud.

Ilmselt ei oleks Zara rõivaketi disainerid ilmaski arvanud, et ühest nende küllaltki tavalisest mantlist saab tõeline hitt kuna tavaliselt hakkavad moehoolikud tormi jooksma veidi erilisemate asjade järele.

Nüüd on aga inimesed üle maailma läinud täiesti arust ära ühe Zara sinisemustrilise poolmantli pärast. Mantel on lausa nii populaarne, et sellel on oma Instagramikonto nimega "The Coat", kust leiab pildid inimestest, kes kuulsat mantlit kannavad. Kontol on juba üle 6000 jälgija ning üle 200 pildi.

Hittmantli juures on veel üks suurepärane asi ja see on selle hind. Nimelt tuleb mantli eest välja käia 79,95 eurot, mis on võrreldes mõndade teiste moehittidega vägagi soodne.