Marek Helm juhib maksu- ja tolliametit peadirektori alates 2011. aasta detsembrist. Tema töö rahandusministeeriumi valitsemisalas lõppeb 13. jaanuaril 2017 ja ta siirdub juhtima Nortali riigirahanduse valdkonda.

Rahandusminister Sven Sesteri sõnul on järgmise aasta alguses maksu- ja tolliameti peadirektori ametikohalt lahkuv Marek Helm andnud suure panuse avaliku sektori efektiivsemaks muutmisel ja arendamisel ning tema siirdumine erasektorisse aitab Eesti e-valitsemise kogemust eksportida ka teistesse riikidesse.

„Marek Helm on teinud maksu- ja tolliameti juhina suurepärast tööd, uuendanud organisatsiooni, taganud sisuka koostöö ettevõtjaskonnaga ja juurutanud innovatiivseid lahendusi, mis on parandanud Eesti maksu- ja konkurentsikeskkonda. Olulisena tahan rõhutada, et Helm on lisaks järelevalvefunktsioonile märkimisväärselt väärtustanud ka maksumaksjate nõustamise tähtsust. Muidugi on Helmi lahkumisest kahju, kuid rõõmu teeb, et riigiasutuse tippjuhti hindab sedavõrd kõrgelt ka erasektor ning tema oskusi ja teadmisi vajatakse teistes riikides,“ ütles Sester.

„Soovin Helmile ettevõtluses edu, nüüd tuleb alustada pingutusi väärilise järeltulija leidmiseks maksu- ja tolliameti peadirektori kohale. Rohkem kui kolmekuuline etteteatamise aeg tagab usutavasti ka selle, et juhi vahetus toimub ametis sujuvalt,“ lisas ta.

„Maksu- ja tolliameti juhtimisstruktuur on paigas ja tõestanud suutlikkust häid tulemusi saavutada,“ ütles Marek Helm. „Pean praeguseid osakonnajuhatajaid oma valdkonna tippjuhtideks, kelle eestvedamisel on tehtud põhjalik eeltöö uue nelja-aastase strateegiaperioodi eesmärkide seadmisel, et arendada EMTA ettevõtetele kvaliteetset tuge pakkuvaks riigiasutuseks. Minu ametiaeg aga lõpeks täpselt siis, kui strateegia on alles poolel teel. Arvan, et vastutustundlik on anda juhtimine uuele inimesele, kes veab nii strateegia kui uue e-maksuameti/e-tolli valmimise lõpuni.“