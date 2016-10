Helen Pentsa

Kadri Simson: Kersti Kaljulaidi õlule on seatud suured ootused

Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson õnnitleb Kersti Kaljulaidi Eesti Vabariigi presidendiks valituks osutumise puhul. Simsoni sõnul on tal siiralt hea meel, et Eesti sai endale viimaks naispresidendi, kuid lisas, et värske presidendi õlule on pandud väga suured ootused.

„Palju õnne Kersti Kaljulaidile ning Eesti rahvale – olen veendunud, et riigikogulased tegid täna õige valiku. Kersti Kaljulaid on väärikas kandidaat, kes on igati hea inimene Eesti Vabariigi riigipea positsioonile. Kindlasti on tegemist majandusalaselt pädeva inimesega ning tema sõltumatus erakondadest lubab arvata, et ta julgeb vajadusel ka erinevaid poliitilisi jõude korrale kutsuda.

Ootused uuele presidendile on suured, kuid usun, et Kersti Kaljulaid suudab neid täita,“ rääkis Riigikogu Keskerakonna fraktsiooni esimees Kadri Simson. Simsoni sõnul sai värske president ära valitud küll parlamendi poolt, kuid omad suured lootused on presidendile ka Eesti rahval. Saadiku sõnul on viimastel kuudel toimunud debatid ning avalik arutelu süvendanud arvamust, et Eesti vajab siseriiklikku presidenti, kes ei pelga Eesti inimestega otse suhelda.

„Kersti Kaljulaid sai Eesti Vabariigi presidendiks kiirkonkursi raames ning seega on tema põhimõtted veel rahva seas suuresti läbikaalumata. Ma loodan, et värske president jätkab siiski seda rada, mille rajasid teised kandidaadid eesotsas Mailis Repsiga, mis näeb ette Eesti inimestega pidevat suhtlemist ning nende arvamuse kuulamist. Kahetsusväärsel kombel on Eestis tekkinud tõsine lõhe valitsuspoliitikute ning ühiskonna vahel. President peab asuma seda lõhet vähendama ning olema rahvaga pidevas diskussioonis,“ lõpetas Simson.