Piret Pappel

Ants Laaneots ETVle: Kaljulaid on tunnistanud, et ta on riigikaitse alal võhik ja vajab häid nõunikke, kuid ega presidendil riigikaitse kõrgeima juhina eriti suuri volitusi polegi.

Küsimusele, kuidas naispresidenti paraadil tervitatakse, arvas Laaneots, et ju öeldakse: tervist, proua president!