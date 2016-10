Ilmunud on värskest raamat "Lennuõnnetuse uurijad", mis räägib 2014. aastal kadunuks jäänud lennukist. Christine Negroni kirjatükist saab lugeda, et Malaysia Airlines ei järginud kehtestatud nõudeid ega jälginud oma lende.

Negroin väidab, et lennufirma ei jälginud lendu MH370, kui too õhus oli ja siis kadunuks jäi, vahendab Daily Mail. Raamatu autor viitab seda öeldes 2013. aastal tehtud raportile, mis väidab, et Mailsyan Airlines pole üles märkinud lendude kõiki faase.



Uurijatel pole tänini õnnestunud kindlaks teha, millise kursi lennuk võttis, leitud pole ka raudlinnu kõiki tükke. Lennukist on seni leitud viis fragmenti Madagaskari saare kaguosast.

2014. aastal kaotas lennufirma Malaysian Airlines kaks lennukit. Viiekuuse vahega kadusid lennud 370 ja 17. Kõneldud on firmasisestest finants- ja juhtimisprobleemidest. Käesoleva aasta 12. oktoobril möödub lennufirma asutamisest 78 aastat.

Boeing 777 kadus 2014. aasta 8. märtsil, olles teel Kuala Lumpurist Pekingisse. Pardal oli 239 inimest. Arvatakse, et see kukkus alla India ookeani lõunaosas pärast seda, kui see oli kursilt eemaldunud.

Lend MH17 tulistati 17. juulil 2014. aastal Ida-Ukraina taevas alla väidetavalt Vene õhutõrjekompleksi BUK maa-õhk-tüüpi raketiga. Hukkus 298 inimest.