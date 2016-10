Täna algab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis tegevusteraapia täienduskoolitus kolmele tulevasele tegevusteraapia õppejõule Ukrainast, mis saab teoks tänu Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli, SA Ida-Tallinna Keskhaigla ja NATO/NSPA ühisprojektile.

Ukrainlased jäävad Eestisse 2. detsembrini ning selle kahe kuu jooksul on nende õpetajateks praktiseerivad tegevusterapeudid SA Ida-Tallinna Keskhaiglast ja tegevusteraapia õppetooli õppejõud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist. Koolituse tulemusena omandatakse oskused viia läbi tegevusteraapia praktikaid ning juhendada tegevusteraapia üliõpilasi kõrghariduse tasemel.

„Käesoleval hetkel tegevusteraapia kui eriala Ukrainas puudub, kuid vajadus spetsialisti järele, kes aitab leida puude või erivajadusega inimese jaoks võimalusi tulla elus toime iseseisva(ma)lt, on olemas,“ ütles Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli tegevusteraapia õppetooli õppejõud-õpetaja Kristiina Didrik. „Lvivi Katoliiklik Ülikool on asunud selles vallas teerajajaks ning planeerib Ukrainas sisse viia nii tegevusteraapia õppe kui ka vastavat teenust pakkuva kliiniku. Kuna Eestis on selle vajaliku eriala spetsialiste koolitatud Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis juba 2000. aastast alates, siis otsustati Ukrainas teiste, pikema tegevusteraapia ajalooga riikide kõrval pöörduda ka siinse kogemuse poole, kuna hoolimata noorest east võrreldes mitmete teiste tervishoiu erialadega, on tegevusteraapia Eestis igati jätkusuutlik, mäletab algusaegu, ning on valmis nõu ja jõuga teistele riikidele vajadusel abiks olema,“ lisas Didrik.