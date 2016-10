Küüslauk on hea viirushaiguste ennetamise abivahend. Küllap on kogenud aga igaüks, et tööpäeviti seda süüa ei saa – pese hambaid pärast küüslaugu söömist, kaua tahes, ikka peletab suust tulev hais vestluspartnereid.

Ohio Ülikooli teadlased on leidnud nüüd aga sellele murele lahenduse, vahendab Men´s Health. Nimelt leidsid nad, et toore õuna või salati söömine pärast küüslaugu söömist aitab neutraliseerida teravaid küüslaugulõhnu.

Nad viisid läbi katse, mille käigus lasid inimestel närida küüslauguküünt 25 sekundit ning seejärel pidid inimesed kas jooma vett või rohelist teed, sööma õuna, salatit või piparmündilehti. Leiti, et õun ja salat vähendavad poole tunni jooksul kõige tõhusamalt küüslauguühendeid inimese hingeõhus. Nimelt on just küüslaugus sisalduv aine nimega allitsiin põhjuseks, miks küüslauk omapäraselt lõhnab.

Teadlased panevad aga südamele, et õuna või toorest salatit tuleb süüa vahetult pärast küüslaugu söömist. Kui pidada vahet, jõuavad küüslauguosakesed juba organismi ning siis ei suuda ei õun ega salat enam seda haisu neutraliseerida.