Kui vastasid suuremas osas A, siis oled turvalises abielus. Te võtate oma aja, et lõõgastuda, kus iganes te ei oleks. Teie suhtes on kirge, näitate teineteisele, et hoolite ja armastate. See kõik hoiab teie suhte värkse ja pikaajalisena. Sa vajad stabiilsust, mitte draamat – lihtsalt vaata, et sa ei suru oma soove liiga alla ja anna liiga järgi mehe soovidele. Kui vastasid rohkem B ja C vastuseid, siis oled vürtsikasmagusas suhtes. Sa näed abielu kui partnerlust, mis ühendab endas nii tööd kui koos olemist, saad aru, et lõbusus ja seiklus annavad väärtust juurde pikaajalisele suhtele. See on täiesti okei, kui vahel oled natuke metslik ja kisud tüli üles, see hoiab suhte värskena. Selleks, et suhe toimiks ideaalselt, peate te olema koos tervik, aga samas hoidma ka individuaalsust.