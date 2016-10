Õhtuleht ja Halens korraldavad Õhtulehe Duelli keskkonnas võistluse, et selgitada välja kõige ilusam, stiilsem ja ägedam Halensi outfit.

Kõigi mängijate ja mängus registreerunute vahel loosib Halens välja REISI KÜPROSELE ja 2x50 euro eest Halensi kinkekaarte. Kampaania kestab kuni 18. oktoobrini.

Osale mängus SIIN!

Reisi detailid lepitakse võitjaga eraviisiliselt kokku.

Halensi selle sügishooaja põhitoonid on metsaroheline, hall oma erinevate varjunditega ning burgundia punane. Sügiskollektsioonis on ohtralt naiseliku lõikega kleite – nii kehasse hoidvaid kui alt laienevaid; maksikleite kui ka A-lõikelisi –, kihilisi kudumeid, erinevad veste, pluusjakke ja pintsakuid.

Lisaks on omal kohal erinevad graafilised mustrid: neid leidub kleitidel, seelikutel ja pluusidel. Mida rohkem, seda uhkem!

Spordiriiete kollektsioonis on põhitoonideks khakiroheline ja must. Olulised on funktsionaalsed materjalid ja mugavus.

Sügise moetrendidega saab lähemalt tutvuda „Sügise varjundite“, "Sügispoeesia", "Nädalavahetuse" ning "Päeva ja õhtu" inspiratsioonilehtedelt Halensi e-poes!