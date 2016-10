Üldjuhul tähendab see, kui sul on kehva olla, et midagi on tervisega valesti. Kuid veel enne seda annab organism kõrvalekalletest tervises märku mõnede väliste märkidega. Ka küüntelt võib üht-teist välja lugeda. · Kui su küüneplaat on kahvatu või suisa valge, siis võib see tähendada madalat rauasisaldust organismis, vahendab AOL. · Kui su küüneplaat on kollane, võib see tähendada seenhaigust.

· Kui su küüned on pruunikad või neile on tekkinud mustad vertikaalsed jooned, võib see tähendada melanoomi. Igatahes tuleb nii sel, kui ka teistel juhtudel, kui sa märkad, et küüntega pole asi korras, pöörduda arsti poole.

· Kui su küüned on haprad, võib see tähendada probleeme kilpnäärmega. Häired selle töös võivad põhjustada nii juuste väljalangemist kui küünte muutumist hapraks ja õhukeseks. · Kui su küüntele on tekkinud triibud, tähendab see, et nad on üle pidanud elama trauma. Triibud püsivad küll nädalaid ja mõnikord isegi kuid, kuid kaovad tavaliselt ise.