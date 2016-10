Algne Icon on vaid veidi üle aasta vana, aga Dunhill on juba loonud selle variatsioone. Elite on neist kolmas. Vürtsikas puidune segu, mis sisaldab vetiveri, kardemoni, sandlipuud ja eebenipuud. Kuskil on ka apelsiniõit, mis lisab meeldivat magusust. Sügav ja rikkalik, ent samas reserveeritud, sel pole mingisugust rasket käelisust, mida võiks oodata sügisesest või õhtusest lõhnast.

Sügis toob me ellu muudatusi: muutuvad temperatuurid ja valgus kalibreerivad ümber meie sisemaailma ja sealhulgas ka lõhnataju. AskMen on valinud välja seitse meestelõhna , mis on aktuaalsed sügisel 2016.

Pehme vanilje ja soojendav bensoe on naitunud läbi labdanumi, moodustades mesise ja suitsuse koosluse. Napsune ja seksikas, nagu metsik öö linna peal koos uue pruudiga.

undefined (uk.askmen.com)

Acqua di Parma, Acqua Quercia

Klassikaline Itaalia lõhn, mis on tõmmanud tammesamblikus. See koostisosa lisab tsitruselistele puiduseid toone, samas kui patšul ja tonka (vaniljelaadse lõhnaga Lõuna-Ameerika puu seeme – toim) loob soojust ja magusust. Signatuuriks on sidruni akord ja see leevendab tammesambliku intensiivsust.

undefined (uk.askmen.com)

Cartier, L’Envol de Cartier

Tugev kontrast teistele siin välja toodud raskematele lõhnadele. Orientaalne lõhn: näiteks soe ja sensuaalne puit ja muskus. Samaaegselt aga teatav kergus.

Koosluse tipus on paberõhuke kristalliseerunud mesi. Selle möödudes ei kuku sa aga kohe klassikalisse orientaalsesse lõhna. Selle asemel tulevad esile patšul, guajakipuu ja "aurune muskus".

undefined (uk.askmen.com)

Tom Ford, Vert d'Encens

Üks neljast Fordi tänavusest Les Extraits Verts kollektsiooni "rohelisest" lõhnast, neist aga kõige maskuliinsem. Joovastav suitsune kompositsioon, kus viiruk seguneb männiga.

undefined (uk.askmen.com)

Ermenegildo Zegna, Essenze Gold Collection Musk Gold

Zegna on tänavu toonud välja kolm "Araabia öö" stiilis lõhna – merevaik, viiruk ja muskus. Igaühel neist on oma lähenemine, aga Musk Gold on neist kindlasti kõige sügavam ja sensuaalsem. Must pipar, koriander ja safran avavad lõhna, enne kui südames paljastuvad seedripuu, porgandiseemned ja mürr. Ja siis tuleb muskus, kihina üle patšuli ja naha.

undefined (uk.askmen.com)

Gucci, Gucci Guilty Pour Homme