Keeruliste meigitoodete nimekirjas oleme jõudnud sellise huuletooteni nagu lip stain? Millega tegu?

Poed on täis meigitooteid, millel on võõrapärane nimi ning mis seetõttu võivad tekitada segadust, milleks neid üldse kasutatakse. Ilukool on viimase kahe nädala jooksul üritanud tuua selgus, millega on tegu, kui pakendile on kirjutatud näiteks highlighter, concealer, bronzer, brow filler.

Sellel korral peatume sellisel huuletootel nagu lip stain ja räägime, millega tegu ning mille poolest see tavalisest huulepulgast erineb.