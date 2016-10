Maailma Tervishoiuorganisatsiooni algatusel on oktoobris kogu maailmas fookuses vaimse tervise teemad. Eestis võetakse vaimse tervise kuul fookusesse kriisidega toimetulek: lahutus, lähedase kaotus, tööstress jne

“Sel aastal võtsime fookusesse psühholoogised kriisid ja kriiside järgse toimetuleku” rääkis Tallinna Ülikooli vaimse tervise professor Airi Värnik. “Lahutus ja lähedase surm on kaks levinumat ja raskeimat kriisi, millega inimesed võivad elu jooksul kokku puutuda. Ka põleng, autoõnnetus, suitsiid või mis tahes muu ootamatu sündmus käivitab kriisi. Kui kriisi haripunktis on abistamine ja abi otsimine loomulik, siis kriisijärgne abi jääb pahatihti olemata ja see võib viia depressiooni, ärevuse või mõne muu tervisehäda väljakujunemiseni,” selgitab Airi Värnik.

VATEKi ürituste projektijuht Airi Mitendorf toonitab, et olulised murdepunktid saabuvad alles aasta-kaks pärast kriisi, kui tulevad esimesed tähtpäevad, maad võtab üksindus, halvenenud on tervis või majanduslik olukord. Inimesed ei pruugi alati mõistagi, et pingiliste suhete taga on aastaid tagasi toimunud sündmus.