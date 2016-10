"Anna tüdrukule paar kingi ning ta vallutab maailma." – see on päris tabav ja asjakohane ütlus. Kuna kingad on naise üks tähtsamaid ja kaunimaid aksessuaare, ei tasu piirduda vaid ühe paariga. Kingi on lõbus jalga proovida, kanda, kuid mis veelgi olulisem – mitte ühelgi naisel ei ole neid iialgi piisavalt palju.

Tänapäeva kiires maailmas on kolinud paljud kingapoed suurtesse e-poodidesse. E-poodide riiulid on täidetud tohutult laia valikuga, millist ei leia ühestki tavapoest. Internetist jalanõude ostmine on mugav ja kiire ning sealsed hinnad tavapoodidega võrreldes tunduvalt rahakotisõbralikumad. Lisaks on veebipoed avatud ööpäevaringselt ning Sul ei tule seista pikkades järjekordades, kõndida ega sõita poest poodi. 24 tundi avatud pood on kui unenäo täitumine!

Eestlased on siiski üsna konservatiivsed. Kuigi trend on üha enam liikumas e-poes ostlemise suunas, oleme me Euroopas siiski ühed viimaste seas. Mis on selle põhjused? Enamasti kardetakse kulutada raha jalanõudele, mis kohale jõudes ei pruugi olla üldse sellised nagu pildil paistsid. Antud olukorra vältimiseks tuleb olla pisut põhjalikum. Alljärgnevalt toome Sinuni mõned nõuanded vältimaks levinumaid vigu.

Usaldusväärne kaupmees

Kõige olulisem on valida usaldusväärne pood. Parimal juhul võiks poe esinduskauplus paikneda ka Eestis. Nii võid kindel olla, et kui tellitud kaup ei sobi, on võimalik kiiresti ettevõttega ühendust võtta ning tellitud tooted tagastada.

Uuri tagastamisvõimalusi

On küll tüütu lugeda ettevõtte pikki ja igavaid reegleid ning tingimusi, kuid vaid nii on võimalik veenduda, et on olemas võimalus ka ostetud kaup poodi tagastada. Kui tagastamist on mainitud vaid ähmaselt, on suur oht, et tellitud kaupa ei ole võimalik kauplusesse tagasi saata.

Pööra tähelepanu fotodele

E-poest kingi soetades on väga oluline uurida toodete fotosid. Mida selgemad ja kvaliteetsemad pildid, seda lihtsam on märgata kingade võimalikku materjali ja välimust. Kvaliteetsete piltide puhul on suurem ka tõenäosus, et kaup vastab pildil nähtule.

Loe tähelepanelikult toodete kirjeldust

Kuigi pildid annavad üsna täieliku ülevaate, on teinekord väga oluline lugeda ka kauba kirjeldust. Kui kirjeldus jääb napiks või Sind huvitab veel mõni oluline fakt, siis võta kindlasti kauplusega eelnevalt ühendust.

Veendu välimuses

Teinekord võib foto ja kauba tegelik välimus totaalselt erineda. Värvierinevus ei sõltu mitte ainult pildi kvaliteedist, vaid ka aparaadist, millega pilte vaatad. Erinevates seadmetes võivad pildid paista hoopis isemoodi. Et kindel olla, tasuks pöörduda täiendavate küsimustega kaupluse poole ja veenduda, et toode on just selline nagu paistab.

Vali õige suurus

Oluline on valida ka õige kingasuurus. Selleks tuleks Sul mõõta oma talla pikkus. Vaja läheb paberit, pliiatsit ja joonlauda. Joonista paberile oma jala kontuur ning mõõda joonlauaga kontuuri pikkus suure varba otsast kannani. Korda sama teise jalaga. Tihti on inimestel üks jalg teisest suurem. Sellisel juhul tuleks osta kingad suurema jala mõõdu järgi.

Proovi kingi jalga

Kohe, kui oled paki kätte saanud, proovi kingi ilma silte eemaldamata jalga. Kui kingad ei sobi või neil esineb mõni defekt, on Sul vähemalt aega need õigeagselt tagastada.