Riina Suhotskaja hea vormi 47 saladust

Unistamine on mulle juba pisikesest peale nagu sisse kodeeritud. Kui hakkasin 1980. aastal sporti tegema, ütlesin treenerile, et tulen siis trenni, kui minust saab olümpiavõitja.

Treenerina Suhotskaja nime all tuntud Riina Kajari (45) teab, et unistada tuleb suurelt ning et unistustel on kombeks täide minna. Riina on õnnelik – temal on nii läinud. Särav treener jagab Tervis Plussiga oma hea vormi saladusi!

Kergejõustik on arendanud palju mu isiksust, andnud julgust, tahtejõudu, enesekindlust ja õpetanud kaotustest üle saama. See aga tugevdab stressitaluvust. Elu läheb edasi ja vahel tulebki leinata. Kõik emotsioonid on meile lubatud, ka kurbus. Me ei pea olema kogu aeg tugevad.

Viis aastat tagasi abielludes

võtsin endale mehe perekonnanime Kajari, kuid treenerina ei saa ma seda kasutada.

Kuigi mu pilt rippus suurelt Audentese spordiklubis üleval, möödus terve hooaeg, kuni üks klient tuli mu juurde ja küsis: “Riina, kas sa annad siin tunde? Sind ei ole ju kuskil kirjas!”

“On ju – Riina Kajari!”

“Uuuu, ma vaatasin tunniplaanist, et kes see selline on – tema tundi ma küll ei lähe!” Saad aru, inimesed ei julgenud isegi proovima tulla! Nii kasutan ma trennides, e-posti aadressis ja Facebookis ikka Suhotskaja nime.

Ma võin tunduda trennis rangena, sest mulle on tähtis, et minu kliendid teevad harjutusi õige tehnikaga. Ja et nad saavad aru, milline lihas teeb tööd. Aga õnneks inimesed teavad, et soovin neile ainult head.

Varem tahtsin hoida kliente ikka enda juures, nüüd soovitan neil proovida ka teisi trenne ja treenereid, et treening oleks mitmekülgsem ega tekiks rutiini. Kuid loomulikult ootan neid oma tundidesse tagasi.