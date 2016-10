Kaksikud Suurepärane päev selleks, et korrastada oma tööasju või siis süveneda põhjalikult mingisse teemasse. Täna on sinus rohkem püsivust. Samas tuleks hoiduda liigsete riskide võtmisest.

Lõvi

Lähipäevil võid end nii kõnes kui kirjas ülemäära jõuliselt või siis lihtsalt äärmuslikult väljendada. Ennem kui midagi ütled, mõtle hoolikalt järele, kuidas su sõnad võivad antud olukorras mõjuda.

Neitsi

Kas mul on piisavalt ressursse, et saada kõik soovitu? Mis on mulle tegelikult tähtis? Mis on see, ilma milleta ma elada ei saa? Sellised küsimused kipuvad esile kerkima.

Kaalud

Asjade-esemete maailm hoiab su meeli pinevil. Oled nagu vares, kes läikivate esemete peale kohale lendab. Võlgu ei tohiks võtta, sest pärast oleks raske tagasi maksta!

Skorpion

Lähenev Päikese-Pluuto kvadraat (täpne seis 7. oktoobril) muudab eluhetked intensiivsemaks – su tunded ja tajumused on sügavad. Samas võid selle seisu mõjul muutuda kahtlustavaks ja paranoiliseks.

Ambur

Täna on su alateadvuse väravad avatud – ole siis valmis selleks, et su hingesügavustest kerkivad päevateadvusse sulle olulised sümbolid, mis võivad olla võtmeks tähtsa probleemi lahendamisel.

Kaljukits

Sul on tunne, et sinu käest nõutakse rohkem kui oled suuteline andma. Võid olla närvis ka sellepärast, et sulle ei anta oma ülesannete täitmiseks piisavalt aega. Vajad ka julgustust, kiitvat sõna.

Veevalaja

Planeetide seis soosib nii sinu karjääri kui ka muu ühiskondliku tegevusega seonduvat. Su tegevus hakkab teistele rohkem silma, mistõttu suudad inimesed vajaduse korral endaga kaasa tõmmata. Päev nõuab sõnapidamist ja konkreetsust.