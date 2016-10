Koduse korvpalli meistriliiga hooaeg sai eile stardipaugu. Mida võime järgnevate kuude jooksul oodata-loota? Mida see hooaeg annab Eesti korvpallile tervikuna?

Et rahvuskoondises on alanud põlvkondade vahetus, tuleb hooaega vaadelda ka läbi koondiseprisma. Fakt, et noortel mängijatel on avanenud väga hea võimalus koondiseuks jalaga lahti lüüa ja sisse astuda. Jah, paljud potentsiaalsed kandidaadid harjutavad ja mängivad piiri taga, kuid see ei keela koduste klubide mängijatel esile kerkimast.

Meenutame hooaega 2009/10, kui Rain Veideman mängis Rakvere Tarva särgis end pildile, pääses kohe samal suvel 18aastasena meestekoondisse ning on sellest ajast saati seal kindel mees, tänavu kujunes üldse juba asendamatuks ja valiti ka kapteniks.

Korvpalliüldsus ootab ja loodab tegelikult kogu aeg, et koondisse murraksid just sellised ukse jalaga lahti lööjad. Häid näiteid on tegelikult vähe. Korüfeed rõhutavad aastakümneid, et kes tõelisele tipptasemele tahab jõuda, peabki kodusesse eliiti end mängima juba 17-18aastasena. Nii tegi seda Martin Müürsepp, tegi Tiit Sokk, Heino Enden, tegid veelgi varasemad staarid, kes kõik tõid hiljem Liidu koondises koju täiskasvanute tiitlivõistluste medaleid (Müürsepp mitte, sest suurriik oli selleks ajaks juba lagunenud, kuid taseme poolest jõudnuks ta kindlasti Liidu koondisse).