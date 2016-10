Kui ükski Tallinna klubi vahepealsetes kohtumistes ei väärata, näeb tabelitipp 5. novembri hommikul välja järgmine: 1. FC Infonet 79 punkti, 2. FC Levadia 78, 3. Nõmme Kalju 78, 4. FC Flora 75. Too päev viib omavahel vastamisi Kalju – Infoneti (Hiiu staadionil) ning Levadia – Flora (Kadriorus). Oleks see vast magus lõpp niigi põnevale hooajale!

„Tundsin, et enne kolli löömist oli kõik korras, aga eduseisus - nii 1:0 kui 2:1 - lasime natukene lõdvaks ja andsime neile rohkem võimalust mängida,“ sõnas Infoneti keskväljavalvur Aleksandr Dmitrijev pärast kohtumist. „Muidugi tahaks võita, aga mäng oli võrdne ja 2:2 on tulemus, mis vastab mängupildile.“

Matemaatika soosib Infonetti

Viigist hoolimata evib matemaatiliselt parimaid tiitlišansse Infonet, sest kui nad kõik järelejäänud neli mängu võidavad, pole teistel võimalik neid püüda. Kalju ja Levadiaga on asjad pisut keerulisemad. Kui mõlemad tunnistavad hooaja lõpuni vaid võite, lõpetavad nad võrdselt 81 punkti peal, mis tähendab vastavalt tšempionaadi juhendile otsustavat lisamängu. Tiitlikaitsja Flora peab mulluse edu kordamiseks lootma ka tagumise kuuiku abile.

Fakt on see, et ka 26. taasiseseisvumisjärgne Eesti meistritiitel jääb Harjumaale. Neist kümme on oma auhinnakappi tassinud Flora ja üheksa Levadia (Tallinna ja Maardu). Nõmme Kalju seni ainus triumf pärineb aastast 2012. Muide, samal hooajal võitis Infonet esiliiga ning sillutas tee Eesti eliitseltskonda, kuhu kand iga aastaga üha sügavamale maasse löödud.

Kas mullune meister FC Flora annab teatepulga üle FC Infonetile või võtab selle keegi kolmas? (Alar Truu)

Debüüthooajal seadis peatreener Aleksandr Puštov tulemustest tähtsamaks noorte karastumise ja arengu. Stabiilsusest ei saanud esimesel aastal mõistetavalt juttu olla, ent hambaid näitas Lasnamäel baseeruv klubi juba aastal 2013, mis lõpetati soliidse kuuenda kohaga. Seejuures hammustati nii hõbedast Kalju (1:1 viik), pronksist Sillamäe Kalevit (1:0 võit) kui neljandaks jäänud Florat (1:1 viik ja 3:2 võit).

Tunamullu roniti tabelis koha võrra, viiendaks ning eelmisest aastast pärineb 2002. aastal asutatud klubi senine parim tulemus, neljas koht, mis tagas neile tänavu koha Euroopa liiga 1. eelringis.

Mis on Infoneti edu taga?

Medalist unistati Infonetis juba mullugi, kuid üheksa punkti kaugusele jäänud pronks läks eelkõige selle nahka, et nad jätsid konkurentidest enam punkte üle Eesti laiali (nt viigid Tammeka, Pärnu ja Viljandiga). Tänavu on pilt kardinaalselt erinev. Peale pealinnaklubide on Infonetilt punkte röövinud ainult Sillamäe Kalev (kolm viiki), mis on rivaalidest parem näitaja.

Aleksandr Puštovist sai Infoneti peatreener 2011. aasta detsembris. (Toomas Tatar)

Eduka ja stabiilse hooaja üks edu pante on hoolikas komplekteerimine. Üheksa rohkem või vähem põhiraskust kandnud meest saadeti talvel nelja tuule poole, kuid asemele toodi nimekad Eesti passiga mehed (Dmitri Kruglov, Vladimir Voskoboinikov, Sergei Mošnikov) ja väärt välismaalased (Offosu Appiah ja Draman Haminu).

Ehkki paberil oli Infonet väga võimas juba kevadel, oli neid, kes kahtlesid, kas too sats sügiseni vastu peab. Nüüd võib öelda, et pidas küll. Puštov on meeskonna ühtseks löögirusikaks vorminud, mis pole nõrgenenud ka siis, kui mõnel võtmemängijal on olnud mängukeeld või trauma. Näikse, kas uuest hooajast FCI Tallinna nime kandma hakkav Infonet saadab oma senise nime kuldsele hingusele.

Premium liiga jätkub pärast koondisepausi 14. oktoobril.

32. voor

FC Levadia – FC Infonet 2:2

Pärnu – FC Flora 1:6

Rakvere Tarvas – Narva Trans 0:6

Nõmme Kalju – Sillamäe Kalev 3:1

Tartu Tammeka – Paide 1:4