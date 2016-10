Malaisia GP järel on Nico Rosbergil F1 MM-arvestuses Lewis Hamiltoni ees 23punktiline edu. Britt oli kinni taas tiitlijahis juhtohjade haaramisest, ent mehaaniline rike sundis ta liidrikohalt katkestama.

Võidusõit Malaisia leitsakus näis kulgevat Hamiltonile ideaalset rada. Esimesena startides suutis kolmekordne maailmameister ise hädasid vältida ning Sebastian Vettel rammis esimeses kurvis Rosbergi nõnda, et sakslane tegi pirueti ja pidi end läbi autoderivi järama hakkama.

Unelmast sai õudusunenägu aga 43. ringil, kui Hamiltoni Mercedese pärast väljus erkkollane leek. „Ei! Ei! Ei!“ ahastas piloot raadiosides meeskonnale ja hoidis pikalt raja kõrval kükitades peast.

