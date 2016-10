Ent paratamatult jäävad laupäevasest mängust kummitama "oleksid ja poleksid". Eesti võidunumbrid olid 3:2, mis tähendab, et meie meeskonnale kirjutati tabelisse kaks ja lätlastele üks punkt. Nüüd vajavad sinisärgid koduväljakul kindlasti võitu, Läti 3:2 edu korral määraks edasipääseja kuldne geim. Külaliste 3:0 või 3:1 võit viiks EMile juba lõunanaabrid.

Eesti koondis teenis Lätis põrgulärmakas Jelgava spordihoones EM-valiksarja esimeses play-off matšis raske võidu. Ühest küljest fantastiline sooritus: karukoopast pääseti võiduga ja et teine kohtumine peetakse sel pühapäeval Tallinnas, on jäme ots lahingpaaris meie meeste käes.

Neetud punane kaart

Neljandas geimis oli Eesti ees 10:7, kui üks Läti pallureist puudutas üleshüppel võrku. Kohtunik lubas aga mängul jätkuda ning rünnak lõppes meie diagonaalründaja Renee Teppani võrkulöögiga. Eestlased hakkasid protesteerima, miks vilemees võrgupuudet ära ei lugenud ja Kreegi enda sõnade kohaselt põrnitses ta veidi kurjalt abikohtuniku suunas. Seda pidas pukikohtunik aga ebaviisakaks žestiks ja näitas temporündajale kollast kaarti.

Võrkpallurid ei jäänud Lätimaal toetuseta. (Aldo Luud)

"Läksin natukene endast välja selle kohtuniku väikese apsaka tõttu," nentis Kreek, et mängus, kus on kaalul pääse EM-finaalturniirile, ei saa vilemehed endale selliseid eksimusi lubada.

Sel hetkel otsus midagi hullu ei tähendanud – tänapäeval kehtivate reeglite järgi on kollane kaart lihtsalt hoiatus ning ühtegi sanktsiooni sellele ei järgne. Liiatigi on ühe kaardi nägeminegi mängus pigem haruldus. Ristina meie koondise kaela langes see aga paar minutit hiljem, kui Kreek ise rünnaku lätlaste blokki virutas. Eestlase löögile käed ette saanud Andis Cimoška passis meie mehele kahjurõõmsalt otsa ja kostitas teda paari "kauni" sõnaga. Kreek ei jäänud võlgu.

Kohtunik kutsus mehed enda juurde – lätlasele tõusis esmalt kollane hoiatus, Kreek jalutas juba minema lootuses, et õrritaja karistamisega on olukord ka lõppenud, ent arbiiter kamandas ta tagasi ja näitas teise eksimuse märgiks punast kaarti. Erinevalt jalgpallist ei tähista see küll mängija platsilt eemaldamist, aga vastasvõistkonnale karistuspunkti küll. Ühe rünnakuga oli Eesti 17:15 edu muutunud 17:17 viigiks.

Tuttavat reha välditi

"Mis seal ikka – variant oli ju veel geim ära võita, aga hakkasime natukene rabistama ja teised mehed läksid ka veidi närvilisemaks," tõdes Kreek, et sinna nahka ilmselt geimivõit ka läks. Kui peatreener Gheorghe Cretu läti 20:19 edul aja maha võttis, andis tempomees sellest ka meeskonnakaaslastele teada. "Sorri, kutid!" sõnas Kreek, aga oli juba hilja: lõpuks võitis kodumeeskond geimi 25:22 ja päästis endale ühe punkti.

Ometi oleks narr keskenduda mängust rääkides vaid ühele negatiivsele episoodile. Võtsid meie vollemehed ju ikkagi EM-valiksarja play-offis võõral väljakul võidu ja saavad koju naasta teadmises, et kõik on nende endi kätes! Positiivse külje pealt saab välja tuua meie meeskonna suurepärase kaitsetöö ning kuigi ametlikku statistikasse läks kirja vaid kaks serviässa, survestati ka pallingul kõvasti, nii et esimese tempo rünnakuid said vastaseid kasutada haruharva.

Lisaks välditi sarnast ärakukkumist kui ülemöödunud nädalal valikgrupimängudes Makedoonia ja Rumeeniaga, kus pärast esimese geimi võitmist kaotati järgmised kolm. Seekordki läks teine geim korralikult aia taha (16:25), ent peatreener Cretu võttis lootusetus kaotusseisus kehvasti mänginud Andri Aganitsa, Keith Puparti ja Oliver Venno pingile istuma, andis neile mõtteaega ja kolmandas geimis olid mehed taas vormis.

"Esiteks ma ei tahtnud platsi pealt üldse äragi tulla," muheles Aganits mängu järel sunnitud puhkusest rääkides. Kasuks tuli see aga ilmselgelt: kolmandas geimis tõi ta lühikese vahega neli silma (mängu peale kokku üheksa) ja hiilgas ka kaitses, andes Eestile 14:7 edu. "Teine mees läheb sisse, mina saan vaadata mängu väljastpoolt, näen kuidas see jookseb ja kui uuesti sisse lähen teen kõik, et võita," rääkis tempomees pingil õpitu kohta.

Särav Täht

Kolmanda geimi kindlas võidus oli suur osa ka Robert Tähel, kes viis serviseeriaga Eesti 6:1 juhtima. Veelgi enam säras nurgamees aga otsustavatel hetkedel: viiendas geimis Eesti napil 10:9 eduseisul lõi ta järjest maha neli tõstet. Viimase punkti eest hoolitsesid lätlased ise serviveaga.

OTSUSTAJA: Eesti parimana tõi Robert Täht 18 punkti, sealjuures matši viiendas geimis realiseeris ta neli viimast rünnakut. (Aldo Luud)

"Tundsin ennast hästi ja Kerdile (sidemängija Toobal – toim) ütlesin juba ka varem, et lõpus võid mind usaldada. See rahvas ajas mind niimoodi käima ja tundsin, et suudan lõpus säilitada külma pead," rääkis sangarlusest Täht, kes pärast matši hüppas tribüünile, et leida ca 500 Eesti fänni seast üles oma tüdruksõber ja teda mitu head minutit emmata. Olid ju koondislased olnud enam kui kuu aega Poolas laagris ning lähedased nägemata.

Võidu eest said võrkpallurid preemiaks paar vaba päeva, mida kodumaal peredega veeta. Seejärel algab juba keskendumine pühapäevaseks korduslahinguks.

"Ma ei näe mingit põhjust, miks me ei peaks neid kodus veel kindlamalt võitma – me oleme parem meeskond," oli Aganits enesekindel.