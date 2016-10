Kes on ise käinud marju korjamas, teab, et see nõuab palju kükitamist ja kummargile laskumist. Nüüdseks on leitud hulga mugavamaid viise maasikate korjamiseks.

Kose valla Nõrava külas asub Laastu talu, kus aastast 2012 tegeletakse Magus Mari nime all maasikate kasvatamisega. See on pereettevõte aastatel 2013-2014 saadi Eesti magusaima maasika tiitel.

Aasta tagasi hakkas internetis levima video maasikate noppimisest korjamislaval, mida on tänaseks vaadatud rohkem kui kolm miljonit korda. Kuna levitajatel pole autori nõusolekut videot levitada, on küsitav, kas nii ikka võib teha või on autoriõiguse seadust rikutud?

"Lavats oli meil esimest päeva ja tahtsime valla elanikele näidata, kuidas see töötab," meenutab päeva Laastu talu peremees ja Magus Mari juht Mihkel Loorits.

Tegevus võeti filmilindile ja pandi internetti, kus see jõudis enneolematult paljude vaatajateni – praeguseks on videot vaadatud üle kolme miljoni korra. Kuid kuulsuse ja au on saanud edasijagajad, mitte Magus Mari kui video autor.

"Meil sai see Magus Mari nime all pandud Youtube’i," räägib Loorits. Eelmise aasta sügise hakul jõudis aga temani info, et sarnast videot on nähtud mujalgi.

"Meie Youtube’i lehel oli vaatajaid 1000 ligi, aga Imguris oli paari kuuga juba üle miljoni," täpsustab ta. Imgur on ühismeedia veebikeskkond, kus kasutajad jagavad staatilisi ja liikuvaid pilte.

Nädalas külastab saiti üle 26 miljoni inimese, sealne Magus Mari video on kogunud ligemale 2,3 miljonit vaatamist. Lisaks Imgurile on video saanud suurt tähelepanu teiselt ühismeedia saidilt 9gag, mida jälgib iga päev üle 13 miljoni inimese.

Maasikakasvatajatele oli uudis video levikust rõõmustav, sest ärile oli see hea reklaam. "Hakkasime siis vaatama, kas seal on ka viide autorile. Leidsime, et autorit ei jookse seal mitte kuskilt välja," tõdeb Loorits.

Originaalvideo alguses on näha Magus Mari logo, internetis kulutulena levinud videotel see aga puudub.

"Tekkis kerge pettumus. Keegi on hakanud sellise huvitava videoga, mis tekitas rahvas tähelepanu, koguma populaarsust, aga nad ei ole ise seda videot teinud."

"Inimestel ei pruugi olla piisavalt teadmisi selles osas, mida võib internetis teha ja mida mitte. See aga ei vabasta vastutusest," ütleb Fondia õigusnõustaja Kristjan Aruoja, kes on keskendunud andmekaitse, tehnoloogia ja intellektuaalse omandi õiguse küsimustele.

"Üldjuhul, kui sa tahad mingit pilti kasutada, võta ühendust autoriga ja küsi nõusolekut. Paljud aga lihtsalt ignoreerivad seda, mõnikord on ka keeruline omanikku tuvastada."

Teine võimalus on Aruoja sõnul viite lisamine allikale, et autoritel ei jääks tunnustus saamata.

"Video internetti panemisel võib olla mitu eesmärki. Kui aga teine veebileht kasutab materjali autorilt luba küsimata ja viidet lisamata, siis võib tekkida olukord, kus soovitud tulemus jääb saavutamata, rääkimata autorile omistatavast tunnustusest.

Kaitsmaks oma loomingut, saavad autorid nõuda, et nende loomistöö saidilt maha võetaks. "Lihtsaim lähenemine on öelda, et video on minu autoriõigustega kaitstud teos ja nõuda selle eemaldamist, sest selleks ei ole nõusolekut saadud," ütleb Aruoja.

Kui seda ei tehta või ei suudeta teha, võib ühe tulemusena tekkida ka näiteks saamata jäänud litsentsitasu küsimise õigus.

"Kui sa paned midagi avalikku ruumi üles, nagu internet seda on, siis tegelikult oled sa andnud nõusoleku avalikkusele seda kasutada," selgitab ta. Kui teine veebileht teosele viitab, pole kohe tegu rikkumisega. Kui midagi on internetti pandud, ei tähenda, et kaob ära õigus autorlusele.

"Autoriõiguse tekkimine ei eelda teose registreerimist ja vaidluse korral on autoriõiguse tuvastamine suuresti tõendamise küsimus. Kui oled loonud video või pildi, on autoriõigus sellele teosele ka tekkinud," täpsustab Aruoja.

Kuigi 9gagi ja Imguri sisu täiendavad kasutajad ise, ei anna see neile luba autoriõigusi rikkuda.