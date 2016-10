Seda, et pärast sõda valmistati Toomemäe jalamil maa-aluses vorstitöökojas inimlihast tooteid, sosistas okupatsiooni ajal pool Tartut. Sõjaaegse Leningradi kannibalismi juhtumeid arvestades on mõistetav, kust sellisele vandenõuteooriale tuldi. Küll on aga raskem uskuda sotsiaalmeedias levivasse väitesse, et vabariigi presidendikandidaat on tulnukas. Kirjandusmuuseumis teadlaste öö raames toimunud vandenõuteooriate vestlusringis tõdeti, et haiguste ja inimeste nimed muutuvad, kuid suuresti usutakse täpselt samu asju, mida tuhat aastat tagasi. Näiteks seda, et juudid tahavad maailma oma kontrolli alla saada. Inimesest vorsti ei tehtud, aga hobuselihast?

Vandenõuteooriate vestlusringi juhtinud Reet Hiiemäe ja Eda Kalmre tõdevad, et suur osa vandenõuteooriatest on saanud tõuke üsna usutavatest lugudest. Enne ufo-hullust olid üle maailma lemmikteemadeks meditsiin ja toit.

Nõnda on ikka ja jälle üles kerkinud koera- ja kassiliha sisaldavate hamburgerite teema. Sama vanad on vandenõuteooriad ka hobuselihast vorstidest, kus seda retsepti järgi olla ei tohiks. Kalmre tõdeb, et enamasti on meieni jõudnud vandenõuteooriad Ameerikas juba ringi ära teinud. Nagu see toimus beebiporgandite looga. Miljonid inimesed usuvad tõsimeeli, et alamõõdulisi porgandeid lõigutakse välja kaubandusliku väärtuse kaotanud kaaslastest ja parema säilivuse huvides töödeldakse neid klooriga. Kalmre on täiesti kindel, et ülikoolilinnas inimlihast vorstitooteid ei tehtud. Ometi usuvad paljud seda juttu tänini. Hobuselihaskandaalide tippaeg ajakirjanduses oli kolmteist aastat tagasi, kui ajaleht The Telegraph kirjutas, et suksu- ja eesliliha leiti ka paljudes salaami-vorstides, kus seda retsepti kohaselt olla ei tohiks. Tekkis kohe ka küsimus, kas hobuseliha võib olla ka kotlettides või pelmeenides? Beebiporgandite klooritamise ja poekettides salatipesemise lood on aga õige hiljutised. 2013. aastal hakkas Facebookis levima teadusartiklit meenutav kirjeldus, kuidas beebiporgandite paremaks säilimiseks kastetakse neid kloorilahusesse. Sotsiaalmeedias ja ajalehtede kommentaarides said vastu päid ja jalgu Kadarbiku talu omanikud. Kalmre tõdeb, et see vandenõuteooria hakkas meil vohama tunduvalt hiljem kui Ameerikas, kuna pakendatud väikeporgandid jõudsid Eesti poodidesse aastaid hiljem. Vandenõuteooria alla paigutasid õhtujuhid ka vaktsineerimistest tekkida võiva autismi ning gripivaktsiini, mis pidavad naistel tekitama steriilsust. Eesti suurimad vandenõuteooriad on seotud Estonia hukuga, kuid uuemad teooriad on seotud pagulastega. Selle tuntuim näide on valitsuse poolt salaja maale toodud pagulased, kes töötavad juba kuskil Tallinna pesumajades ja nii-öelda õpivad ühiselamutes.