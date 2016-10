Tegelikult peteti jälle, sest aasta pärast mainitud valimisi oli vaid kaks erakonda truu antud lubadusele – lihtsam on võimu võtta tagatubades kui rahvaga suheldes. Kuna möödunud 24 aasta jooksul on mitu korda ka väljaspool riigikogu korjatud allkirju presidendi valimiskorra muutmiseks, jääb üle tõdeda, et rahvas ja poliitikud marsivad selles küsimuses endiselt eri radu pidi. Rahva toetus otsevalimisteks püsib ja pole ka ime, kui meie alatine ja parim eeskuju Soome läks 2012. aastal samuti üle presidendi otsevalimistele ning seal toimib kõik ja kõik on ka rahul.

Võit olgu suurem

Täiesti loomulikult on nurjunud Eesti presidendivalimised tõstnud taas päevakorda presidendi otsevalimise, ent esialgu pole näha vastava survegrupi otsustavat tegevust. Olukord meedias, kes sedapuhku võttis enda teha „kandidaatide kandidaatide“ valimiskampaania, mõjub eriskummaliselt, sest kriisipäevil on peavoolumeediasse ridamisi pääsenud üksnes omaaegsed vastava seaduse tegijad, kes mõistagi üritavad oma mõttetööd päästa.

Tuleb hämmingus tõdeda, et üldine paigaltammumine kontrollib ka praegu kõige põletavamat valdkonda, sest rahulolematuile pealtvaatajaile – aga selles seisus ju rahvas tegelikult on – lubatakse vaid peenhäälestust ehk siis üksnes pisikesi ümbermänge arvudes. Ja seda pärast neljasid (1996, 2001, 2006, 2016) probleeme tekitanud presidendivalimisi!

Nii on viimastel nädalatel tehtud ridamisi ettepanekuid vähendada presidendiks valituks saamise häälte arvu nii riigikogus (praegu 68) kui ka valimiskogus (praegu koosseisu enamus). Kuni selleni välja, et mõlemas piisab võiduks kohalolijate lihtenamusest. Kitsa ringkonna kapseldumine oma „äravalitute“ ümber on nii suur, et kui midagi loomulikku pakutakse võiduka lõpuni toimuvaid hääletusi üh(ted)e ja sama(de) kandidaadi poolt.

Kui mujal maailmas on kandidaat valimiskogus tules maksimum neli korda, siis Eesti valijamehed on jõudnud näiteks Lennart Meri poolt hääletada kuus ja Arnold Rüütli poolt seitse korda, ja on neid, kes pakuvad nüüd viiendat hääletamist Siim Kallase kandidatuuri poolt!

Kas ei oleks ükskord ometi aeg aduda, et kehtiv valimissüsteem toob kaasa selle, et me ise alaväärtustame oma liidreid? Selle asemel, et kuulutada 138 häält saanud võitjaks 134 häält saanu üle, teeks täispöörde ja annaks presidendi valimise õiguse rahvale? Et valimisi võidetaks mitte 6-7häälse, vaid ikka suure, selge ja usaldusväärse ülekaaluga (138000 : 134000).

Tasub loota sedagi, et üleminek väikestelt arvudelt suurtele toob kaasa ka kogu ühiskonna suurelt mõtlemise, mida praeguses muutuvas maailmas on väikerahval kohe hädasti vaja. Et ise muutuda, on alati kasulik kaasa lüüa suurtes ja põhimõttelistes otsustes.

Väikeses ringis toimuvatele võimumängudele orienteeritud vastasleeri põhiargument on teatavasti tõdemus, et rahvalt saadud mandaat võivat presidendile liialt suure võimu anda. Väide, mis sõna otseses mõttes annab märku, nagu oleksid parlamendi ja valitsuse pädevus Eesti põhiseaduses ja seadustes nõrgalt kirja pandud. Kuna see viimane on teadaolevalt ikkagi igati targalt kirjas, siis pole ju põhjust karta võimu kuritarvitamist. Pealegi elame XXI sajandil ja kuulume liitudesse, kus demokraatiast kõrvalekaldumist kohe märgatakse ja sellele ka vastavalt reageeritakse.

Tundmatu Kaljulaid?

Eesti keerulist valimissüsteemi on siiani põhjendatud sooviga vältida 1930. aastate poliitilist lehmakauplemist. Saatuse irooniana on see väljend praegu taaskasutusel ja just presidendivalimiste kohta. Viimase suurimaks ootamatuseks tuleb pidada – pärast „ettevalmistatud“ kandidaatide läbipõrumist – täiesti uue, üleplaanilise kandidaadi väljailmumist.

Tekkinud ja seadustes mitte ettenähtud umbseis tuli kellelgi lahendada ja selle rolli võttis riigikogu vanematekogu. Vajakajäämised selle toimetamistes kompenseeris hea kandidaadi olemasolu ja aktsepteerimine algul vanematekogu ja seejärel ka 90 riigikogu liikme poolt. Kuna säärast arvulist edu ei pälvinud ükski senistest kandidaatidest, on nende ja nende meeskondade solvumine mõistetav.

Samas ei saa kohe kuidagi õigeks pidada just nendest ringkondadest kostvat hinnangut Kersti Kaljulaiule kui mustale hobusele ja teenimatult esilekerkinud isikule valimiskampaanias. 46aastane Kersti Kaljulaid on töötanud peaministri nõunikuna, olnud üks vähestest Eesti naisdirektoritest (Iru soojuselektrijaam) ja esindas tervelt 12 aastat Eestit Euroopa kontrollkojas. Viimatimainitud koha väärtust näitab seegi, et sellele pretendeerib praegu ekspeaminister Juhan Parts.

Lõpuks – Kaljulaiu nimi figureeris ka kevadel presidendivalimiskampaania alguses, ent kuna tal polnud taga n-ö oma parteid, kontsentreerus ajakirjandus kohe parteide kandidaatidele ja läks sellega alt. Nüüd tuleb ajakirjandusel endale tuhka pähe raputada, sest on ilmne, et töötatakse valikuliselt – mõnda isikut promotakse järjepanu ja korraga kõikides väljaannetes, ja mõned jäävad selgelt kahe silma vahele. Isegi Euroopa tipust kodumaale naasnu!