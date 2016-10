Mõned ehk mäletavad veel äsjast viis kuud kestnud presidendivalimiste kadalippu, mille käigus viis lõpuks sõelale jäänud kandidaati peaaegu et aluspesuni lahti riietati. Selle kõige taustal saab praegu olla vaid sügavas hämmingus. Debatid, kus taheti teada, kui kompetentsed on kandidaadid välis- ja julgeolekupoliitikas, sisepoliitikas, majanduses, maksunduses, regionaalküsimustes ja kas nad on abielus, mida arvavad nende isikuomadustest astroloogid, ekstrasensid, kehakeele eksperdid jne, ei maksa ühtäkki midagi.

Niisama hüsteeriliselt, nagu meie meedia ja avalikkus nõudis selle käigus erakondadeülest presidenti, rahva ühendajat, parimat presidenti või naispresidenti, nõutakse nüüd, et tsirkus lõppeks ja president ükskord ära valitakse.

Peavoolumeedia raporteerib juba kaljukindlalt, et tegemist saab olema väga hea presidendiga, keda rahvas peagi palavalt armastama hakkab. Juba teab seda ka praktiliselt kogu riigikogu. Ning niinimetatud eksperdid.

Ja nii olemegi olukorras, kus kõrgemate ametnike komisjon sisuliselt määrab meile presidendi, kelle puhul tegelikult on oluline vaid üks: see, et ta oleks laitmatu eurokas. Et tema kandidatuur oleks vastuvõetav siinsetele suurriikide saatkondadele ja et ta eelkõige laseks ennast suunata nii, nagu meie territooriumi kontrollijad vajalikuks peavad.

Paraku on Eestis siiski veel ka neid, kelle seisukoha võib kokku võtta järgmiselt: me ei soovi Euroopa Liidu presidendikandidaati, me ei soovi NATO presidendikandidaati ja me ei soovi ka kapo presidendikandidaati. Soovime eesti rahva presidendikandidaati. Me ei ole nõus presidendi määramisega. Soovime, et eesti rahvas saaks endale ise presidenti valida.