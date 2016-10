"Ma sain esimest korda aru, mida tähendab väljend kurjast vaimust vaevatud. Jacksoni kuri vaim tuli sulle peale. Ma kartsin, et sa ei saa sealt enam välja ja sa jäädki selliseks," naeris eileõhtuses näosaates kohtunik Andrus Vaarik peaaegu pisarsilmil, kui oli ära vaadanud Raivo E. Tamme etteaste Michael Jacksonina.

Menusaate "Su nägu kõlab tuttavalt" uue hooaja avaosas esitas näitleja Raivo E. Tamm popikuninga loo "Don’t Stop Til You Get Enough".

Raivo ütleb, et talle meeldib publikut üllatada ja seetõttu oli tal hea meel, et sai Michael Jacksoni kingadesse astuda.

"Ma tundsin, et see roll on just midagi sellist – paljud olid üllatunud ja keegi ei osanud midagi sellist oodata." Raivo loodab, et ka edaspidi toob saade talle jahmatamapanevaid rolle.