"Mõnikord võib minu tööpäev seisneda selles, et mõtlen ja mõtlen ning selgub, et see muusika, mis ma eelmisel päeval tegin, tuleb maha tõmmata ja uus kirjutada. Aga ka see läheb tööna kirja, kuna loobumine on väga oluline osa loomeprotsessist," kirjeldab helilooja Ülo ­Krigul oma argipäeva.

Helilooja Ülo Krigul koos löökpillimängijast venna Vambola Kriguliga möödunud laupäeval muusikapreemiate jagamisel. (Laura Oks)

Helilooja tööpäev on Kriguli sõnul üsna sarnane iga teise ameti tööpäevaga. "Hommikul ärkan üles, viin lapsed lasteaeda ning sõidan tööle. Siis teen tööd umbes neli tundi ning pärast väikest lõunapausi töötan veel kaks-kolm tundi.

Mind aitab see rutiin, et tuleb kindlal ajal kuhugi minna ja midagi teha," ütleb Krigul, kes kodus töötamise asemel jagab kolleegiga stuudiot-ateljeed, kus on hea loomingule keskenduda.

Helilooja töögraafik sõltub tema sõnul eelkõige tellitud teostest. Tellimuses on harilikult ette antud koosseis, millele heliteos tuleb, umbkaudne pikkus ja tähtaeg, millal lugu peab valmis saama.