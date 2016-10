50aastane Janet Jackson tabati esimest korda silmanähtava rasedakõhuga – värsked kõmufotod kummutavad kuuldused, et superstaar laseb lapse ilmale tuua teisel naisel.

Janet teatas aprillis, et lükkab turnee edasi, kuna planeerib koos moeärimehest abikaasa Wissam Al Managa peret.

Janet koos abikaasa ja lapse isa Wissam Al Managa. (Vida Press)

"Pidasin oluliseks, et just teie kuulete sellest esimesena," ütles ta 6. aprillil Twitteris oma jälgijatele avaldatud videoklipis. Lauljanna seletas, et arstid on andnud talle korralduse puhata. "Aga ma pole teid unustanud. Jätkan kontserdituuri niipea, kui see on võimalik."

Juba siis kahtlustasid fännid, et Janet ongi juba sedapsi. Juunis kinnitas ka tema vend Tito, et kuuldused rasedusest vastavad tõele.