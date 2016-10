Briti glamuurimodell Katie Price pole kunagi oma iluoperatsioonidest saladust teinud. Nüüd on naise fännid tema ilusüstide pärast mures, vahendas Daily Mail.

Reedel ilmus naine oma raamatuesitlusele ülimalt prinkide huultega ja jagas fotosid oma lopsakast musisuust ka enda 1,2 miljoni Instagrami-fänniga.

Paljud kirjutasid Katie pildi all, et on tema pärast mures ja et süstid hävitavad tema välimuse ning võivad ka tervist kahjustada.

Love love 💋💋💋 A video posted by Katie Price (@officialkatieprice) on Sep 30, 2016 at 5:30am PDT

2014. aastal tunnistas Price, et läks Botoxi ja täitesüstidega liiale ning lubas edaspidi proovida loomulikumat välimust.

Oma rindu on 38-aastane naine lasknud lõigata koguni seitse korda ja tunnistas hiljuti, et on alles nüüd lõpuks oma rinnapartiiga rahul.