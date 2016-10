Rapla korvpalliklubi peatreener Aivar Kuusmaa tunnistas peale võitu Kalev/Cramo üle, et meeskond suutis täna oma trumbid hästi realiseerida.

"Uskusin ikka, olen rohkem optimist, kui pessimist," oli Kuusmaa vastus küsimusele, kas ta uskus, et Kalevit on võimalik võita.

"Rääkisin juba enne hooaega, et meie trumbid ühtsus ja füüsis. Suutsime need täna realiseerida," kirjeldas Rapla loots võidu tagamaid.

Kuivõrd Raplal on plaanis tuua meeskonda veel jõudu, siis see lisab veelgi põhjust optimismiks. "Kui nüüd korvi alla veel ühe mehe saame, siis on juba päris hästi. Loodame, et ta on teisipäeval või kolmapäeval kohal," teatas Kuusmaa.

Täna mängis Rapla kaheksa mehega, kuid peatreener loodab, et saab hooaja jooksul võimaluse anda ka noorematele. "Teatud mängudes loodan noortele leida rohkem mänguaega. Siiski, peavad nad ennast ka tõestama, niisama ei tule midagi kätte."