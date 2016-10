Kalev/Cramo peatreener Alar Varrak teatas peale korvpalli meistriliiga avamängu kaotust Raplale, et meeskonnas on veel palju puudujääke.

"Olen mitu korda proovinud üldsusele selgitada, et huvitava koosseisu kokku saamine ei pruugi kohe konverteeruda ka meeskonna eduks," sõnas Varrak peale kohtumist. "Tänasest kehvemini on raske mängida!"

"Meil on päris palju puudujääke. Osa asju on parandatavad mõne nädalaga, mille pärast ma väga ei muretse. Paraku on tulnud negatiivse üllatusena esile asju, mis skautingust välja ei paistnud ning vajavad pikaajalist tööd. Kuid ka need on parandatavad, kui mängijad seda ise tahavad," kirjeldas peatreener meeskonna vajakajäämisi.

Varrak lisab, et tänane kaotus ei olnudki niivõrd kinni mängulistes küsimustes, vaid pigem suhtumises. "Enamik mängujärjest koosolekust ei läinud mitte taktika peale, vaid rääkisin sellest, et meil peab olema suur süda ja võitjamentaliteet. Peame võitlema iga palli pärast!"

"Kiidan Rapla meeskonda, ega neilgi pole täiskoosseisuga olnud palju aega harjutamiseks. Aga nad tulid endast kõike andma ja võitlema," tunnustas Eesti koondise abitreener vastast.