Bändiga Pussycat Dolls kuulsaks saanud lauljatar Nicole Scherzinger on edukas ka moe- ja televisiooni alal. Kaunitar tunnistas intervjuus Mirrorile, et edul on oma hind ning tihe töögraafik pole tal lubanud eraelu elada.

"Olen 38aastane, ma pole abielus, mul pole lapsi," ütles Scherzinger.

Nicole Scherzinger (Paul Morigi)

Vormeliässa Lewis Hamiltoniga käinud ja suure kära saatel temast lahku läinud lauljatari eraelus tunduvad olevat siiski üsna ilusad ajad.

Viimastel kuudel nähakse naist koos 25aastase tennisemängija Grigor Dimitroviga. Scherzinger on ka ise meediale kinnitanud, et on praegu väga õnnelik.