Rapla hingestatus ja suurepärane kolmas veerandaeg . Rapla näitas kohe algusest peale, et ei kavatse tiitlikaitsjale võitu kinkida. Algus oli rabe mõlemalt poolt, kuid edaspidi kadus rabedus kiiremini võõrustajate, mitte külaliste mängust. Lõplikult laoti võidule alus 25:16 võidetud kolmanda veerandiga, millega kasvatati edu 64:51-le. Kogu meeskond tegutses ühtlaselt ja lõpuveerandil viidi alustatu täismaja poolehoidjate rõõmuks loogilise lõpuni.

Väga hea. Meeskonna koosseis võib muutuda, kuid hing jääb. Ning seda korvpallipealinnale kohaselt. Välismängijatest on alles jäänud Thomas van der Mars, kes sai suvel kõvasti mängupraktikat Hollandi koondises ja hakkas Kalevi ähvardavale eesliinile julgelt vastu. Sloveen Doman Bratož näitas end näljase korvikütina ning Martin Paasojale ja Indrek Kajupangale andis palju juurde Eesti koondise kogemus. Järgmistes mängudes näeb loodetavasti ka nooremate mängumeeste etteasteid.

3. Kui palju tõtt on juttudes, et Kalevile võib kuldmedali juba enne hooaega kaela riputada?

Esimese mängu põhjal nii ja naa. Alar Varrakul, Martin Müürsepal ja Indrek Reinbokil on tükk tegemist, et huvitav ja perspektiivikas kooslus mängima ja ühes rütmis hingama saada. Kalevi esitus oli huvitaval kombel rabedam kui nädal tagasi BBL Cupil. Siiski – Raplal oli nädal aega mänguks põhjalikult valmistumiseks, esmane pilt vastase suutlikkusest oli silme ees. Kalevlastel seda luksust polnud. Et nähtud on ka Tartu meeskonna esimesed etteasted eurosarjas, kus Hollandi meister põlvili suruti, võib küll loota, et kuld pole kellelegi kaela riputatud. Ning Rapla näitas, et vähemalt kossupealinna esindus tahab suurte meelerahu häirida ja nende keskele mängima trügida.

4. Kes olid paremad mängijad?

Raplal Domen Bratož ja Kalevil Mark Tollefsen. Närvilises mängus eksisid need mehed minimaalselt. Bratož jõudis juba vähem kui kahe ja poole veerandajaga 20 punkti, mängu lõpuks oli tema arvel 21 silma. Kalevil sai enam-vähem sama öelda Tollefseni (kokku 23 punkti) kohta, kellele Varrak puhkust praktiliselt ei andnud.

5. Mida peavad meeskonnad edasist silmas pidades parandama?

Raplale on pärast niisugust esitust raske mängulises mõttes midagi suurt soovitada, pisiasju teavad treenerid paremini. Selge on see, et eesliin vajab täiendust, sellega klubi ka tegeleb ning peab kellegi igal juhul juurde tooma - muidu jääb koosseis õhukeseks.

Kalev peab aga kiirkorras intensiivraviga pihta hakkama. Ning mõnegi välisjõu osas tekib küsimärke - kui Robert Upshaw' saldoks jääb 0 punkti, 6 möödaviset ja 5 pallikaotust (8 lauapalli ei päästa palju), siis VTB Ühisliigas, mille jaoks sats kokku on ju pandud, kaugele ei purjeta.

6. Mida ütlesid asjaosalised?

7. Mis saab edasi?