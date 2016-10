DMACK-i meeskonna ja Ott Tänaku jaoks kulges Korsika ralli raskelt, kuid siiski saadi nädalavahetuselt väga väärtuslikud kogemused tulevikuks.

"See oli meie esimeseks korraks Korsikas võistelda ja sellepärast oli veel eriliselt raske Michelini vastu võidelda, kellel on aastate pikkune kogemus. Ott tegi täpselt sama tulemuse, mis möödunud aastal ja lisaks saime me väga väärtuslikke kogemusi," sõnas DMACK-i tegevdirektor Dick Cormack.

Sarnasel toonil kirjeldab nädalavahetust ka Tänak ise: "Oli väga raske võistlus ning kahjuks ei olnud kuidagi võimalik kõrgemate kohtade eest võidelda. Sellegipoolest oli äärmiselt tähtis kõikidel katsetel kaasa teha, et olla tuleval aastal targemad. Need rajad on väga omapärased ja nüüd on meil vähemasti 2017. aastaks rohkem teadmisi."

Ott Tänakut segas Korsika ralli esimest katsest peale rehviprobleemid, mille tulemusena eestlasel pidamine sisuliselt puudus. Teise päeva lõpp tõi probleemidele veidi leevendust, kui vihmasadu rehvide olukorda veidi parandas. Kokkuvõttes siiski Tänakule 10. koht ja kaotust võitjale Sebastian Ogierile 6 minutit ja 26 sekundit.