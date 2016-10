Pühapäeval sõidetud Malaisia GP pidi kahekordne valitsev maailmameister Lewis Hamilton 41 ringil pooleli jätma, kui tema mootor üles ütles. Britt nõuab aga selgitust, miks just tema vormelil on tänavu nii palju probleeme olnud. Mootor lendas õhku 15 ringi enne lõppu ning muserdunud Hamilton karjus raadiosse "Oh ei, ei!". Kui ta jõutis tagasi boksi, olid tal natukene karmimad sõnad. "Ma ei suuda lihtsalt uskuda, et on kaheksa Mercedese autot ja ainult minu mootorid on tänavu rikki läinud. Miski ei tundu õige, aga ma ei saa midagi ka teha," sõnas lohutamatu Hamilton. "See oli täiesti uus mootor. Ma läbisin sellega kolmanda vabatreeningu, kvalifikatsiooni ja tänase võidusõidu.

"On, mis see on, aga nüüd tuleb edasi minna ja sõita samamoodi nagu sel nädalavahetusel, jätkas Hamilton. "See on lihtsalt veider. 43 Mercedese mootorit on kasutuses, aga ainult minu omad on õhku lennanud."

Viis etappi enne hooaja lõppu juhib briti tiimikaaslane Nico Rosberg üldarvestuses 23 punktiga. Sakslane jõudis täna poodiumile mis sest, et tegi esimeses kurvis spinni ja langes võistlejaterivi lõppu. Inglismaa telekanali Sky kommentaator ja endie F1 piloot Martin Brundle nõustub Hamiltoniga. "Tal on õigus. Iga nädalavahetus võistleb nii palju Mercedeseid, aga ainult tema omad lendavad õhku. Igal asjal on oma põhjus. Tegu on kas uskumatu ebaõnnega, sõitmisstiiliga või paigaldamisprobleemidega. Ma ei taha uskuda, et nad rikuvad tema sõitu meelega," sõnas 57aastane inglane. Mercedes ei jäta juhi Toto Wolffi sõnul uurimist pooleli ning tahavad Hamiltoni mootoriprobleemi juurteni jõuda. "Praegu tundub, et tänane õnnetus oli riistvara viga sisepõlemismootoris, mis on väga harv ja väga veider. Põhjust me ei tea, sest see oli midagi, mida me ei suutnud ette näha."