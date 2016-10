1. oktoober 2016 on möödas ja uus vedaja toimetab Väinamerel. Saarlase ja hiidlase jaoks pole vahet, kes veab, aga kogu see protsess lõi uue normi Eesti poliitilises kultuuris. Kui üks võimuerakonnna poliitik tuleb ja küsib 4 miljonit eurot altkäemaksu ning ettevõtja keeldub, siis nüüdsest võib võimupoliitik ettevõtjalt töö riigile vangerdada ilma et keegi seda karistaks. 2014 surus Taavi Rõivase valitsuskabinet poliitilise jõuga läbi parvlaevahanke.

Rahandusministeeriumi riigihangete osakonnast tuli eelhoiatus, et hange võib olla tühine, kuna on rikutud mitmeid reegleid.

Rõivase valitsuskabineti ülbus oli mõistetav, sest 79 miljonit summiti ebaseaduslikult Estonian Airi ning mitte keegi ei vastutanud poliitiliselt. Võimupoliitikud lausa mõnitasid Riigikontrolli kriitika eest ja peale seda vaikis ka meedia. Enesekindlust lisasid "julged" investeeringud Utahisse ja Jordaaniasse. Karistamatus süvenes. Poliitiline surve, avaliku arvamuse meelepaha pole suutnud SDE, IRLi ja Reformi võimuliitu panna vigu parandama.

Eesti on saamas uut presidenti, kelleks on endine Euroopa Kontrollikoja juht Kersti Kaljulaid. Kes, siis veel kui mitte tema peaks andma hävitava hinnangu parvaleva saagale, kus on rikutud norme ja rahvale teadlikult valetatud. Ausalt öeldes peaks Kaljulaiu poolt põrmustav avaldus parvaleva teemal olema lausa üks tema presidendiks saamise eeltingimus. Vaid nii saaks ta tõestada, et kannab päriselt samu euroopalikke väärtusi ning on tõesti aus ja objektiivne bürokraat nagu me temast täna pimesi ju eeldame.

Taavi Rõivas on lubanud vaadata tõsise näoga Tallinna Sadama poole kui uued laevad õigeks ajaks liinile ei jõua. Tähtaeg on möödas, riigihanketingimusi on rikutud, aga keda huvitab? Kapitalisti kiusamine on ju Eesti Kommunistliku Partei võitluse üks olulisemaid prioriteete, küll reformierakond teab kellelt võimupoliitika kinnistamisel õpust võtta.. Euroopa Liidu reeglid ja seadusest tulenev täpsus on rohkem suunatud PRIAle, põllumeestele, apteekidele, haiglatele, vallavanematele. Kindlasti mitte ministritele ja nende riigiettevõtete juhtidest sõpradele.

Taavi Rõivasel pole aga mõtet tõsise näoga vaadata enam Tallinna Sadama poole, sest sellest pole enam abi, kuna see kala mädaneb juba aastaid. Parem kutsugu kokku erakorraline kabinetiistung ja vaadaku koos peeglisse ja kui ikka probleeme ei näe, siis tehke koos mõni nartsisslik selfie.

Taavi Rõivas ja tema pähkliajud on oma tegevuse ja kahju tekitamisega läinud liiale.

Loomulikult on poliitiliselt püha eesmärk lõhkuda tänane võimuliit ning moodustada parem , tegusam ja ausam võimuliit. Kas see tähendab ka auditit seni tehtule? Seda ei saa kõva häälega öelda, sest siis võimuliidu kolmik hoiab üksteisest meeleheitlikult kinni 2019 aastani.