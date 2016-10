Eesti ragbikoondis alustas eile Kalevi staadionil Euroopa Rahvaste Karika 2. divisjoni turniiri 5:53 (0:27) kaotusega Ungarile. Ühtlasi oli too matš uue peatreeneri Ray Dicksoni debüüt. „See oli igasuguse kahtluseta aus tulemus," sõnas augusti alul ametisse asunud uus-meremaalane. "Ungaris on 2100 ragbimängijat, Eestis seevastu praegu vaid 42, aga see pole vabandus." Dickson juhtis tähelepanu asjaolule, et eilne matš oli eestlaste esimene nii kõrgel tasemel. Varem kuulus Eesti järjepidevalt 3. divisjoni, kuid rabeles sealt kevadel välja.

"Ungari oli väga hästi drillitud meeskond ja teadis suurepäraselt, mida teha soovib. Nad muudkui surusid ja surusid ega üritanudki taktikat muuta. Meie kuttidel oli sellega väga raske toime tulla. Tahtsin, et mehed näeksid, milline on minu mängustiil ja miks me peaksime nii mängima," lisas Dickson.

Dicksonil on selja taga enam kui 10 aastat mängijakarjääri erinevates Austraalia kõrgetasemelistes meeskondades, lisaks on ta ligi 15 aastat treeninud erinevate Austraalia klubide U16 meeskondi. Ragbikoondise peatreener Ray Dickson. (Toomas Tatar) Praegu elab 2015. aastal Soome parimaks ragbitreeneriks valitud Dickson Helsingis ning juhendas kuni Eesti koondisega liitumiseni Soome kõrgliigas mängivat Linna ragbiklubi. Esmamulje uutest õpilastest on üdini positiivne. "Armastan neid kutte, nende pühendumust ja eestlaste töömentaliteeti," lausus Dickson. "Töö käib. Kolme nädala pärast mängime teisel pool lahte Soomega. Arvan, et ei pea kutte tolleks matšiks eraldi üles kütma." Potentsiaali Eesti koondisel Dicksoni hinnangul jagub. "Tulemus ei peegelda seda, aga mängus oli häid momente ja need jäävad meelde. Halbu tuleb treeningul paremaks lihvida. Üks positiivne asi oli noorte südi partii." Peamiste valukohtadena tõi rõõmsameelne uus-meremaalne välja pallihoidmise ning vähese agressiivsuse. "Nad olid pisut pehmed." Eesti - Ungari. (Toomas Tatar) Lisaks Eestile ja Ungarile kuuluvad 2. divisjoni põhjatsooni Soome, Norra ja Taani. Dickson on veendunud, et põhjanaabritel kütame jalgealuse kuumaks. "Nad näevad Eestit kui väikest venda. Nende peatreener oli siin ja tegi mulle igasugu märkusi, tunneme teineteist hästi. Tänane (eilne - toim.) oli õppetunud. Eriti kuna te pole ragbit mänginud nii kaua nagu meie Uus-Meremaal. Me õpime juba 5aastaselt seda mängu mängima. Minu kodumaal on ragbi nagu religioon. Kui koondis mängib, siis elu seiskub. Meil on ainult 28 000 mängijat, aga ikka teeme Inglismaale säru.