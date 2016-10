Küsimus ei ole ju selles, kas Kaljulaid on hea või halb kandidaat. See on maailmavaate asi. Probleem on selles, et riigikogu liikmetele ei antud seadusega ettenähtud võimalust otsida kandidaati kahe nädala jooksul. Kandidaat tehti vanematekogu poolt teatavaks kahe päeva jooksul ja parlamendisaadikud pandi lihtsalt valiku ette: kas võtate või jätate. Olukorras, kus presidendivalimised olid juba äpardunud nii riigikogus kui ka valijameeste kogus, valitses mõistagi väga suur surve leida kompromisskandidaat. Sellega taheti päästa riigikogu au ja maine, kuid tegelikult astuti veelgi suuremasse ämbrisse. Riigikogu maine sai kahju eeskätt tema oma liikmete allasurumise kaudu. Toompea koridorides kirjeldavad kümned saadikud omi katseid vastu hakata vanematekogu väljapressimisele ja sunniviisilisele allkirjade kogumisele. Kuid selle võitluse tulemusena suutsid vaid vähesed inimesed säilitada oma sõltumatuse. Nemad saavad ka tulevikus omale peeglist otsa vaadates tunda, et ei läinud vastuollu oma südametunnistuse vabaduse kui ühe demokraatia alustalaga.



Kuid tulgem lossist tänavale ja vaadakem, kuidas Kersti Kaljulaid vastab kodanike ootustele presidendi suhtes. See, et rahvas teda ei tunne, on kahtlemata üks ärritav asjaolu. Mõne päeva jooksul on siiski välja tulnud olulisi Kaljulaidi seisukohti, mis on teravas vastuolus rahva enamuse tahtega. Kaljulaid on tulihingeline massiimmigratsiooni pooldaja. Me teame väga hästi, et üle 80% eestimaalastest on selle vastu. Siit ka esimene põhimõtteline konfliktikoht juhuks, kui Kaljulaidist peaks saama president. Teine põhimõtteline küsimus puudutab rahvusriike ja nende õigust ise otsustada oma asjade üle. Euroopa Liidu liikmesriikide multikultistamine ei ole meile, eestimaalastele, vastuvõetav. Kui tulevane riigipea hakkab seda suruma, siis julgen ennustada, et BREXITILE järgneb EST EXIT ehk ka Eesti võib rahva nõudmisel sellest liidust lahkuda.



Mida teha? Üks Riigikogu liige ütles mulle vastuseks, et parem varblane peos kui tuvi katusel. Huvitav võrdlus, kui sõna sõnalt võtta. Tõepoolest, kellegi peos olev varblane on muidugi kindlam ja ohutum kui tuvi, kes mõtleb ise ja on vaba.