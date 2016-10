Küllaltki külmal teise oktoobri hommikul on kogunenud hulk spordisõpru Paidesse, et joosta Eesti südamest kevadpealinna Türile. Ligi 14 kilomeetrisele distansile on teiste seas tulnud ka hiljuti spordiusku pööranud Tanel Padar ja Eestit Rio olümpiamängudel esindanud sportlased.

Paide-Türi rahvajooksu stardi esireas seisab Padar (nr 21) sõudja Kaspar Taimsoo (nr 23) ja maratoonar Lily Luige (nr 31) vahel.

Viimased minutid enne starti:

Pulsikellad tööle:

...ja start:

