Möödunud pühapäeval pidas Keskerakonna juhatus erakorralist koosolekut, millel otsustati Oudekki Loone peasekretäri kohalt maha võtta ja korraldada 5. novembril erakorraline kongress, kus kavatsetakse valida ka esimeest.

Mitmed keskerakondlased on avaldanud arvamust, et Edgar Savisaar tuleks erakonna esimehe kohalt välja vahetada. Samas on jätkuvalt ka neid, kes on Savisaarele toeks ajal, mil erakond on sisemiselt lõhenemas.

Täna teatas Savisaar Facebookis, et ei kavatse võitlust erakonna esimehe positsioonile parteikongressil kaotada. "Nendel, kes minu ja Oudekki kaotusele loodavad, on ettekujutus, et rahval polegi hääli. Arvatakse, et kui mind suhtlemisest meediaga ilma jätta, siis olengi ma inimestest blokeeritud. Inimesed on aga targemad, kui te arvate."

Lisaks avaldas mees tänu oma suurimale toetajale. "Minu sõber Oudekki Loone kirjutas, et ta jääb minuga ka siis, kui ma peaksin parteikongressil kaotama," kirjutas Savisaar. "Oudekkile tänu toetuse eest! Ma ei kavatsegi kaotada!"

Savisaare sõnul ei jää kongressilahing viimaseks. "Millegipärast arvatakse, et viiendal novembril toimub justkui viimane heitlus. Kaugel sellest! Me alles alustame! Sõltumata sellest, mida Toompeal ja Steinbocki majas arvatakse.

Hakkan nüüd iga päev teile kirjutama!"