Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoda kutsub käimasoleva Eesti toidu kuu jätkuks kõiki eestimaalasi üles jooma rohkem Eesti piima ja tarbima rohkem kodumaiseid piimatooteid.



"Rahvakalendrile ninanipsu andes võiksime oktoobris tähistada viinakuu asemel hoopis piimakuud ning korraldada üleriigilised piimajoomise talgud. Kutsume piimatalgutel kaasa lööma piimatootjaid, kaupmehi ja tarbijaid, et anda kodumaiste piimatoodete tarbimisele hoogu juurde," ärgitas Eesti Põllumajandus-Kaubanduskoja juhatuse esimees Roomet Sõrmus.



Sõrmuse sõnul on piimatootjad olnud kahe viimase aasta jooksul sügavas madalseisus. Oleme kaotanud üle 10 000 piimalehma ehk rohkem kui 10% Eesti piimakarjast. Igal aastal jääb seetõttu tootmata sama palju piima, kui eestimaalased joogipiimana aastas ära tarbivad. Kriisi ohvriks on langenud paljud väikesed talud ja ka suuremad põllumajandusettevõtted.



"Kutsusime sellel nädalal ka kõiki Eesti kaupmehi üles aitama kaasa Eesti piimatoodete tarbimise suurendamisele. Oodatud on säravad algatused, mis aitaksid poelettidel veelgi enam esile tõsta ja väärtustada kodumaist piima ja sellest tehtud mitmekesist valikut piimatooteid. Kaupmehed on üleskutsele andnud positiivset tagasisidet," lisas Sõrmus.



Piim on tervisliku, mitmekesise ja tasakaalustatud toiduvaliku üheks osaks. Piimatooted on inimese jaoks sobivaks toiduks kogu eluea jooksul. Eestis on aga piima tarbimine ühe elaniku kohta viimastel aastatel vähenenud. Samas näitab möödunud aasta lõpus tellitud uuring, et tervelt 87% eestimaalastest peab piima tervisele kasulikuks toiduaineks. Üle poole eestimaalaste hinnangul on piim oluline kaltsiumiallikas.



Täiskasvanud inimese päevane piimavajadus on umbes kolm arvestuslikku ühikut (umbes 200 g ehk üks klaas), millest kaks osa võiks moodustada vedelad piimatooted (piim, keefir, pett, jogurt) ning ühe osa kohupiim, kodujuust ja/või juust. Kes piima mingil põhjusel juua ei saa või taha, võib selle asemel juua keefiri, petti või süüa maitsestamata jogurtit.



Uuringust selgus ka, et piima tarbib iga päev 40% eestimaalastest, lisaks joob vähemalt korra nädalas piima 36% uuringus osalenutest. Huvitav on fakt, et eestlased joovad piima sagedamini kui teistest rahvustest inimesed ning võrreldes vanemaealiste inimestega tarbivad joogipiima sagedamini vastajad vanuses 15-24 eluaastat. Piima ei joo üldse 13% kõikidest eestimaalastest.



Uuringu järgi sööb koguni 88% eestimaalastest igal nädalal juustu ja 76% tarbib võid. 61% vastanutest sööb vähemalt korra nädalas kodujuustu või maitsestamata kohupiima. Hapendatud piimatooteid, nagu näiteks keefir ja pett, tarbib vähemalt korra nädalas 59% vastanutest. Jogurtit tarbib vähemalt korra nädalas 57% Eesti elanikest.