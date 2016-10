Laskesuusatajatest abikaasad Ole Einar Björndalen ja Darja Domratšova said oktoobrikuu esimesel päeval vanemateks, kui nende perre sündis tüdruk.

Laps sündis Valgevenes Minskis haiglas kell 10.20 ning kaalus 3,650 kilogrammi. Björndalen ütles Norra portaalile VG Sporten, et kõik läks hästi ning mõlemad on uhked vanemad.

Domratšova ema ütles Valgevene väljaandele TUT, et paar on väga õnnelik ja puhkavad. "Ma ei tea, kelle moodi näeb beebi välja, aga nad ütlesid, et ta on väga ilus."

42aastane norralane ja 30aastane valgevenelanna abiellusid tänavu juulis. Björndalen treenis enamus aja septembrist Minskis, oodates lapsi sündi. Ta jääb sinna veel mõneks ajaks kuni Norras tuleb lumi maha.