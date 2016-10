Leedu kaitseministeerium kavatseb soetada umbes saja miljoni euro eest keskmaa õhutõrjesüsteemi NASAMS. Eesti kaitseväelased on nentinud, et keskmaa õhutõrjet on vaja ning varem on eestlased tundnud huvi just NASAMSi vastu.

"Jah, me saame kinnitada, et Leedu kavatseb eraldada 100 miljonit eurot NASAMSi hankeks," ütles Leedu kaitseministeeriumi pressiesindaja Laimonas Brazaitis Defense Newsile.

Eesti kaitseministeeriumi pressiesindaja Andres Sang kommenteeris, et kaitseministeeriumis on parasjagu ettevalmistamisel uus kümneaastane arengukava, mis paneb paika, mida Eesti soetada kavatseb.

Kas sellesse kavasse mahub ka keskmaa õhutõrje ja kas Eesti võiks tunda huvi leedukatega NASAMSi ühishanke vastu, ei osanud ta veel öelda, sest arengukava pole valmis.

Refereeritud artikli täistekst Delfis.