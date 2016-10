Eesti jalgpallikoondislase Ragnar Klavani koduklubi Liverpool alistas eile võõral väljakul Swansea 2:1. Võiduka meeskonna peatreener Jürgen Klopp oli pärast avapoolaega väga vihane ning tunnistas, et hoolealused polnud mänguks valmis.

"Minu töö ja vastutus on teha kindlaks, et mängijad on kohtumiseks valmis, aga Swansea vastu me ei olnud," sõnas Klopp. "Kehakeel polnud hea ning mängijad olid staatilised, meie mehed ei liikunud. Oluline on ka märkida, et Swansea mängis päris hästi."

Klopp rääkis, et poolajal oli ta mängijate peale väga vihane. "Ma ütlesin neile, et ma olen 49aastane ning olen kaotanud palju kohtumisi ja kaotan tulevikus ka, aga senimaani nähtu pole loogiline, sest see pole mäng, mida peaksime kaotama, kuna me oleksime võinud mängida nii palju paremini."

Vaheajal räägitu igatahes töötas, sest Liverpool lõi teisel poolajal kaks väravat ja võitis kohtumise. Ragnar Klavan kahjuks platsile ei pääsenud.