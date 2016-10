Naeratades ja lehvitades jätsid Cambridge'i hertsog William ja hertsoginna Kate koos oma laste George'i ja Charlotte'iga hüvasti Kanadaga. Kuninglik perekond viibis üle mere 8-päevasel visiidil, mille jooksul külastati eri paiku Briti Colombia piirkonnas. See oli prints Williami perekonna esimene ühisreis neljakesi.

Kuid reisi jooksul sai avalikkuse lemmikuks pisike prints George, kes oskuslikult oma siira rõõmsameelsusega inimesi võlus ning fotograafidele suurepäraste piltide jaoks poseeris.

Lahkumise päeval, kui perekond Victoria lennusadamasse jõudis, pani George veel viimast korda ümberkaudsed rõõmust ohkama ja piltnike aparaadid välkuma. Vaata täpsemalt videost!

Kuid Kanada reis jääb George'ile ja Charlotte'ile mõneks ajaks viimaseks. Pere lähedased allikad on öelnud, et kuna lastega reisimine on keeruline eelkõige lastele endale, jäävad mudilased edaspidi koju. Nii saavad lapsed nautida 'normaalset lapsepõlve' samal ajal kui Kate ja William kannatlikult visiidilt visiidile peavad sõitma.