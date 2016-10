Läinud kolmapäeval avanes ühel vene fotograafil võimalus olla küllaltki haruldase sündmuse tunnistajaks – nimelt lubati tal viibida 20-päevase beebi südameoperatsiooni juures ning teha pilte.

Piltnik Ilja Naimušin lubati operatsioonisaali Krasnojarski kardiovaskulaarse kirurgia keskuses. Patsiendiks oli vaid 20-päevane beebi, keda opereeris doktor Pavel Teplov. Mis täpselt last vaevas, pole avalik info, kuid on teada, et tal oli pärilik südamehaigus.