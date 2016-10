Eesti võrkpallikoondis alistas võõrsil Läti 3:2, otsustavad geimis 15:12. Kui viimase punkti kinkisid lätlased meile võrku läinud serviga, siis napilt 10:9 edult tõi Eestile neli punkti ja sellega ka 14:11 liidrikoha Robert Täht.

"Tundsin ennast hästi ja Kerdile ütlesin juba ka varem, et lõpus võid mind usaldada. See rahvas ajas mind niimoodi käima ja tundsin, et suudan lõpus säilitada külma pead," oli mees pärast võitu ilmselgelt rahul.

Kokkuvõttes arvas Täht, et play-offis on kokku saanud enamvähem võrdsed meeskonnad: "Kaalukauss käis ühele ja teisele poole."

Eesti võinuks 3:1 võiduga saada tänasest mängust kolm punkti ja minna Tallinnas toimuvale kordusmängule teadmises, et EMile viib kahe geimi võitmine. Et neljas geim eduseisust käest lasti, vajatakse nüüd kodus kindlasti matšivõitu, 2:3 kaotuse korral otsustaks edasipääseja Kuldne geim.

"Väikeses eduseisus alustame seda uut mängu, aga lätlastel enam midagi kaotada ei ole ja nad peavad kindlasti selle mängu võitma. Elame näeme," nentis Täht, et liiga turvaliselt meie mehed kordusmatsi eel end tunda ei saa.