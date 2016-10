Eesti võrkpallikoondis alistas EM valiksarja play-offi avamatšis Läti 3:2. Ometi juhiti 2:1 ja neljandas geimis 17:15, kui temporündaja Ardo Kreek ründas kahesesse blokki ning sai seejärel veel punase kaardi, mis tähendas Lätile lisapunkti ja viigistamist.

"Läksin natukene endast välja selle kohtuniku väikese apsaka tõttu," vihjas Kreek geimi alguses juhtunud intsidendile, kus sai esimese kollase kaardi - vilemees ei andnud Eesti kasuks Läti bloki puudet. Järgmine reegliteriive tähendas punast. "Aga mis seal ikka – variant oli ju veel geim ära võita, aga hakkasime natukene rabistama ja teised mehed läksid ka veidi närvilisemaks.

Lõpuks viies geim tuli meile ja kaks punkti ka. Tallinnas oleme natukene rahulikumad ja loodame, et sealt saame kolm punkti," võttis lõpuks 8 punkti toonud Kreek närvilise mängulõpu kokku.

Mida vaja tänase lahingu valguses parandada, et see kodusaalis kergemalt läheks? "Teine geim oli see täna, kus kohe alguses tegime oma apsakad ära ja ei saanud geimi jooksma – oluline hetk. /…/ Kolmandas oli näha, et kohe algul saime jooksma ja geim tuli suhteliselt kindlalt meile," arutles Kreek, et vastastele antud algedu on meie meeskonna kirstunaelaks.