Kevadel esimest korda ajaloos Euroopa Rahvaste Karika 2. divisjoni ehk tugevuselt 23.-32. riigi sekka tõusnud ragbikoondis alustas täna toda turniiri 5:53 kaotusega Ungari rahvusmeeskonnale. Eesti esinduse kapten Kullar Veerusalu sõnas, et arenguruumi jagub meie meestel kõvasti. "Ise tahtsime kindlasti paremini. Kevadise võiduga saime kõrgemase gruppi, nüüd ongi kõrgema grupi poisid vastas. Saime natuke tunda, kus oleme omadega," lausu Veersalu. "Kindlasti on arenguruumi. Täna mõned elemendid ei toiminud nii, nagu peaks. Tahaks ikka asja kõvasti paremaks saada." Mis elemente Veersalu silmas peab? "Oli näha, et scrumides lükati ära meid, just enda omades, mis peaks kindel oma pall olema. Küljesissevisked samamoodi. Pisisasjad, aga need maksavad lõpuks väga suurelt kätte. Täna oli muidugi keeruline, sest tuul oli meeletult tugev, aga need on pisivabandused, tuleb ise paremini teha." Ungari ja Eesti mehed teineteist scrummimas. (Toomas Tatar)

Positiivse poole peale saab kanda, et üks try (pall üle väravajoone) õnnestus Eestil ära teha ning viis esimest punkti kõrgemas divisjonis koju tuua. "Nendega on võimalik täiesti mängida, tuleb oma asjad käima saada. Päris samamoodi nagu alumises grupis enam ei saa, kuskilt tuleb juurde keerata ja rohkem trenni teha."

Augustist alates treenib ragbikoondis uue peatreeneri, uus-meremaalase Ray Dicksoni käe all. Hiljuti liitus treenerite tiimiga ka Dicksoni rahvuskaaslane Casey Dent. Veersalu sõnul seisnevad senised muutused eelkõige taktikalistes nüanssides. "Individuaalseid oskuseid on vaja kõigil lihvida. Oli näha, et vastased jõudsid iga palli peale veidi kiiremini, sealt hakkab kõik pihta. Kes esimesena pallile kallale tormab, sel on eelis."