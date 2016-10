Neli vooru enne meistrivõistluste lõppu on tabelitipp järgmine: Infonet 70 punkti, Levadia 69, Nõmme Kalju 66 (mäng Rakvere Tarvaga varuks) ja FC Flora 66. Kui Infoneti kõik järelejäänud neli mängu võidab, pole teistel võimalik neid püüda.

"Muidugi tahaks võita, aga mäng oli võrdne ja 2:2 on tulemus, mis vastab mängupildile," sõnas 34aastane keskpoolkaitsja. "Tundsin, et enne kolli löömist oli kõik korras, aga eduseisus - nii 1:0 kui 2:1 - lasime natukene lõdvaks ja andsime neile rohkem võimalust mängida."

"Kõik viimased neli mängu tulevad rasked. Iga mäng on otsustav. Ükskõik, kellega mängime, peame minema ja 100% võitlema," lausus Dmitrijev.

Küsimusele, kui palju mehed ise tabelisse piiluvad vastas Dmitrijev kavala muigega: "Noo... muidugi me näeme tabeliseisu. Kõik neli võistkonda on koos, viimased nädalad näitavad, kes rohkem saavutab."

Infoneti senine parim tulemus meistrivõistlustel on mullune neljas koht. Dmitrijevi hinnangul on tänavuse edu taga head talvised täiendused, mille najal saabus meeskonda enesekindlus.

Kas Infonet on vaimselt valmis ajaloo esimese tiitli ära võtma? "Noo... muidugi me tahame," sõnas Dmitrijev tagasihoidlikult. "Järgmised kolm-neli nädalat näitavad, aga potentsiaali on."